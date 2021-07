Mézidon Vallée d'Auge Gymnase Eugène Moulin de Mézidon-Canon Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Forum des Associations de Mézidon Vallée d’Auge 2021 Gymnase Eugène Moulin de Mézidon-Canon Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Forum des Associations de Mézidon Vallée d’Auge 2021 Gymnase Eugène Moulin de Mézidon-Canon, 4 septembre 2021, Mézidon Vallée d'Auge. Forum des Associations de Mézidon Vallée d’Auge 2021

Gymnase Eugène Moulin de Mézidon-Canon, le samedi 4 septembre à 10:00

**FORUM DES ASSOCIATIONS 2021** _**SAVE THE DATE : Samedi 4 septembre 2021, tous au FORUM DES ASSOCIATIONS MVA !**_ Ce rendez-vous incontournable des associations de Mézidon Vallée d’Auge se tiendra sur le terrain attenant au gymnase Eugène MOULIN de Mézidon-Canon. L’occasion pour petits et grands de trouver des activités sportives ou culturelles pour l’année scolaire 2021-2022 ! Conformément au plan de réouverture*, présenté par le Gouvernement, pour limiter les risques de diffusion épidémique, l’accès au forum des associations sera conditionné par la présentation d’un « pass sanitaire » ou d’un test PCR négatif, dès l’âge de 11ans. L’ensemble des participants devra respecter les règles sanitaires suivantes : * Sens de circulation ; * Lavage des mains obligatoire ; * Port du masque. *sous réserve de nouvelles mesures gouvernementales.

Gratuit

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T17:00:00

