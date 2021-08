Magalas Magalas Hérault, Magalas FORUM DES ASSOCIATIONS DE MAGALAS Magalas Magalas Catégories d’évènement: Hérault

Magalas

FORUM DES ASSOCIATIONS DE MAGALAS Magalas, 4 septembre 2021, Magalas. FORUM DES ASSOCIATIONS DE MAGALAS 2021-09-04 10:00:00 – 2021-09-04 12:00:00

Magalas Hérault Forum des associations de 10h à 12h sur la Promenade. Venez découvrir les associations du village. Stand pour la carte PASS’ ASSO MAGALAS. Inscription possible sur place. Forum des associations de 10h à 12h sur la Promenade. Venez découvrir les associations du village. Stand pour la carte PASS’ ASSO MAGALAS. Inscription possible sur place. +33 4 67 36 20 19 https://www.ville-magalas.fr/ Forum des associations de 10h à 12h sur la Promenade. Venez découvrir les associations du village. Stand pour la carte PASS’ ASSO MAGALAS. Inscription possible sur place. dernière mise à jour : 2021-08-24 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Magalas Autres Lieu Magalas Adresse Ville Magalas lieuville 43.47068#3.22349