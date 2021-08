Le Fousseret Halle Haute-Garonne, Le Fousseret Forum des Associations de Le Fousseret Halle Le Fousseret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Halle, le samedi 4 septembre à 14:00

Samedi 4 septembre de 14h00 à 18h00. 24 associations vous présenteront leurs activités sur le Forum 2021 sous la Halle (liste ci-jointe) : 1 – ART ET CULTURE DU FOUSSERET 2 – LES PINCEAUX DU FOUSSERET 3 –FOYER RURAL 4 – GYM RANDO CLUB 5 – ASSOCIATION CYCLISTE FOUSSERETOISE 6 – LES P’TITS ECOLIERS 7 – TRIANA 8 – LES FOUSS DU VOLANT 9 – JUDO CLUB LE FOUSSERET 10 – BASKET CLUB FOUSSERETOIS 11 – UCF XV ECOLE DE RUGBY 12 – AAPPMA LE SCION FOUSSERETOIS 13 – RUNNING FOUSS 31 14 – LE FOUSSERET TENNIS CLUB 15 – 5 PATY CLUB 16 – ENTENTE SPORTIVE LE FOUSSERET MONDAVEZAN 17 – LE FOUSS EN RE 18 – ASSOCIATION LÉGENDES 19 – LES FOUS DU BOIS 20 – ÉCOLE DE DANSE 21 – AIKIDO 22 – ESPACE JEUNES 23 – LES 4 SAISONS 24 – GYM SENIORS Port du masque et Pass sanitaire obligatoires. Venez nombreux!

Enytrée libre, pass sanitaire obligatoire

24 associations présentes!

