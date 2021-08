La Chapelle-en-Serval La Chapelle-en-Serval La Chapelle-en-Serval, Oise Forum des associations de la Chapelle-en-Serval La Chapelle-en-Serval La Chapelle-en-Serval Catégories d’évènement: La Chapelle-en-Serval

Oise

Forum des associations de la Chapelle-en-Serval La Chapelle-en-Serval, 4 septembre 2021, La Chapelle-en-Serval. Forum des associations de la Chapelle-en-Serval 2021-09-04 11:00:00 – 2021-09-04 18:00:00

La Chapelle-en-Serval Oise La Chapelle-en-Serval La ville de la Chapelle-en-Serval organise son forum des associations: Associations sportives, culturelles, santé… La ville de la Chapelle-en-Serval organise son forum des associations: Associations sportives, culturelles, santé… bois.myriam@free.fr La ville de la Chapelle-en-Serval organise son forum des associations: Associations sportives, culturelles, santé… La Chapelle en Serval dernière mise à jour : 2021-08-17 par

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-en-Serval, Oise Autres Lieu La Chapelle-en-Serval Adresse Ville La Chapelle-en-Serval lieuville 49.1214#2.52646