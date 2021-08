Branne Branne Branne, Gironde Forum des associations de Branne Branne Branne Catégories d’évènement: Branne

Gironde

Forum des associations de Branne Branne, 4 septembre 2021, Branne. Forum des associations de Branne 2021-09-04 – 2021-09-04

Branne Gironde Branne Les associations Brannaises regroupées pour vous permettre de vous informer sur leurs activités – culturelles, sociales, sportives, loisirs, créatives, etc…

Apéritif offert par la mairie à 12h – Buvette et restauration sur place. Les associations Brannaises regroupées pour vous permettre de vous informer sur leurs activités – culturelles, sociales, sportives, loisirs, créatives, etc…

Apéritif offert par la mairie à 12h – Buvette et restauration sur place. +33 5 57 86 52 33 Les associations Brannaises regroupées pour vous permettre de vous informer sur leurs activités – culturelles, sociales, sportives, loisirs, créatives, etc…

Apéritif offert par la mairie à 12h – Buvette et restauration sur place. mairie Branne dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Branne, Gironde Autres Lieu Branne Adresse Ville Branne lieuville 44.83143#-0.18608