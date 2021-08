Bornel Bornel BORNEL, Oise Forum des Associations de Bornel Bornel Bornel Catégories d’évènement: BORNEL

Forum des Associations de Bornel 2021-09-04

Bornel Oise Bornel Rendez-vous au forum des associations de Bornel le samedi 4 septembre pour y rencontrer les associations locales et découvrir la multitude de leurs activités.

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. accueil_guichet@mairie-bornel.fr +33 3 34 40 85 01 https://www.bornel.fr/ Rendez-vous au forum des associations de Bornel le samedi 4 septembre pour y rencontrer les associations locales et découvrir la multitude de leurs activités.

dernière mise à jour : 2021-08-12

Bornel