Forum des associations Coulonges-sur-l'Autize, 17 septembre 2022

Espace Colonica Place de la Liberté Coulonges-sur-l'Autize Deux-Sèvres

2022-09-17 10:00:00 – 2022-09-17 12:00:00

Organisé par la municipalité. A l'occasion de la rentrée, retrouvez les associations coulongeoises qui vous présenteront leurs activités.

