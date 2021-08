Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Forum des associations Coulonges-sur-l’Autize Coulonges-sur-l'Autize Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize

Deux-Sèvres

Forum des associations Coulonges-sur-l’Autize, 11 septembre 2021, Coulonges-sur-l'Autize. Forum des associations 2021-09-11 10:00:00 – 2021-09-11 12:00:00 Place de la Liberté Espace Colonica

Coulonges-sur-l’Autize Deux-Sèvres Forum des associations organisé par la municipalité. Démonstrations sur place. Forum des associations organisé par la municipalité. Démonstrations sur place. Forum des associations organisé par la municipalité. Démonstrations sur place. Ville de Coulonges sur l’Autize dernière mise à jour : 2021-08-25 par

Détails Catégories d’évènement: Coulonges-sur-l'Autize, Deux-Sèvres Autres Lieu Coulonges-sur-l'Autize Adresse Place de la Liberté Espace Colonica Ville Coulonges-sur-l'Autize lieuville 46.48178#-0.60169