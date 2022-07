Forum des associations Cerizay Cerizay Catégories d’évènement: Cerizay

Forum des associations Cerizay, 28 août 2022, Cerizay. Forum des associations

Allée Alain Mimoun Salle Léo Lagrange Cerizay Deux-Sèvres Salle Léo Lagrange Allée Alain Mimoun

2022-08-28 10:00:00 – 2022-08-28 18:00:00

Salle Léo Lagrange Allée Alain Mimoun

Cerizay

Deux-Sèvres Cerizay EUR Une trentaine d’associations seront réunies dans la salle Léo Lagrange pour vous faire découvrir les nombreuses activités sportives, culturelles, … que vous pouvez exercer à Cerizay !

Animations et démonstrations toute la journée.

