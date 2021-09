Broons Broons Broons, Côtes-d'Armor Forum des associations Broons Broons Catégories d’évènement: Broons

Côtes-d'Armor

Forum des associations Broons, 3 septembre 2021, Broons. Forum des associations 2021-09-03 18:00:00 – 2021-09-03 20:30:00

Broons Côtes d’Armor Broons Forum des associations organisé par l’O.I.S.CL Pass sanitaire obligatoire. oiscl@wanadoo.fr +33 2 96 84 73 36 http://www.oiscl.fr/ Forum des associations organisé par l’O.I.S.CL Pass sanitaire obligatoire. dernière mise à jour : 2021-08-29 par

Détails Catégories d’évènement: Broons, Côtes-d'Armor Autres Lieu Broons Adresse Ville Broons lieuville 48.311#-2.2554