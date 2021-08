FORUM DES ASSOCIATIONS BOUSSENS Pré commun, 11 septembre 2021, Boussens.

Pré commun, le samedi 11 septembre à 14:00

Les communes de Boussens, Cazères et Martres-Tolosane vous proposent un temps fort de la rentrée : le forum des associations. Nous vous invitons à découvrir ou redécouvrir la richesse associative de notre territoire. Démonstrations, initiations et animations susciteront certainement des vocations afin que petits et grands s’épanouissent tout au long de l’année. Trois rendez-vous à ne pas manquer : – **Martres-Tolosane**, le dimanche 29 août de 15h à 18h – Tour de ville – **Cazères**, le dimanche 5 septembre de 10h à 18h au Square Lafayette (jardin public ou sous la halle en cas de mauvais temps) – **Boussens**, le samedi 11 septembre de 14h à 18h – Place du Pré commun _Stand info des associations :_ Sports (gymnastique, danse, karaté, judo, football, tennis, ping-pong, rando, natation…) Culture (musique, chant, peinture) Solidarité _Animations, démonstrations :_ Animations gratuites de la commune : jeux gonflables pour enfants et ados, buvette & gourmandises) Échange, partage et convivialité seront aux rendez-vous ! Les communes de Boussens, Cazères et Martres-Tolosane vous attendent nombreuses et nombreux pour ces trois forums qui laissent présager de beaux moments.

entrée libre

Préparez votre rentrée avec les associations de Martres-Tolosane, Cazères et Boussens !

Pré commun Boussens Boussens Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T14:00:00 2021-09-11T18:00:00