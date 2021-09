Bonnétable Bonnétable Bonnétable, Sarthe FORUM DES ASSOCIATIONS Bonnétable Bonnétable Catégories d’évènement: Bonnétable

Sarthe

FORUM DES ASSOCIATIONS Bonnétable, 4 septembre 2021, Bonnétable. FORUM DES ASSOCIATIONS 2021-09-04 – 2021-09-04 Salle Mélusine Rue de Twistringen

Bonnétable Sarthe Bonnétable Forum des associations de Bonnétable à la Salle Mélusine de 9h à 13h.

Démonstrations :

10h à 12h : Tennis, terrain de tennis extérieur

10h à 12h : Badminton, gymnase

11h : Yoga, salle Mélusine

Entrée gratuite – Pass sanitaire et port du masque obligatoires Pour bien préparer votre rentrée ! +33 2 43 29 30 20 Forum des associations de Bonnétable à la Salle Mélusine de 9h à 13h.

Démonstrations :

10h à 12h : Tennis, terrain de tennis extérieur

10h à 12h : Badminton, gymnase

11h : Yoga, salle Mélusine

Entrée gratuite – Pass sanitaire et port du masque obligatoires dernière mise à jour : 2021-08-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bonnétable, Sarthe Autres Lieu Bonnétable Adresse Salle Mélusine Rue de Twistringen Ville Bonnétable lieuville 48.1869#0.42721