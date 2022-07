Forum des associations Baume-les-Dames, 3 septembre 2022, Baume-les-Dames.

Forum des associations

Gymnase de l’Europe et Gymnase Laroche Place de l’Europe Baume-les-Dames Doubs Place de l’Europe Gymnase de l’Europe et Gymnase Laroche

2022-09-03 09:00:00 – 2022-09-03 15:00:00

Place de l’Europe Gymnase de l’Europe et Gymnase Laroche

Baume-les-Dames

Doubs

Le forum, c’est une trentaine d’associations qui se mobilisent pour faire découvrir leur activité.

Venez rencontrer les bénévoles et vous inscrire pour la rentrée 2022.

Rendez vous de 9h00 à 15h00 aux Gymnases, Place de l’Europe à Baume-les-Dames.

Une remise des « Trophées des sports et Récompenses de la Ville » aura lieu à 14h00 afin de mettre en valeur les performances et engagements des bénévoles et sportifs sur les deux dernières saisons.

Organisé par la Ville de Baume les Dames

contact@baumelesdames.org +33 3 81 84 07 13 http://www.baume-les-dames.org/

