La Bâtie-Neuve La Bâtie-Neuve Hautes-Alpes, La Bâtie-Neuve Forum des associations bastidonnes La Bâtie-Neuve La Bâtie-Neuve Catégories d’évènement: Hautes-Alpes

La Bâtie-Neuve

Forum des associations bastidonnes La Bâtie-Neuve, 28 août 2021, La Bâtie-Neuve. Forum des associations bastidonnes 2021-08-28 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-28 17:00:00 17:00:00

La Bâtie-Neuve Hautes-Alpes La Bâtie-Neuve A LA BATIE-NEUVE – Le Forum des associations de la Bâtie-Neuve se tiendra au gymnase du collège Simone Veil de 14h à 17h. Inscriptions sur place, démonstrations, présence d’associations culturelles et sportives…Pass sanitaire obligatoire. accueil@labatieneuve.fr +33 4 92 50 32 23 https://www.labatieneuve.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-23 par Communauté de communes de Serre-Ponçon Val d’Avance

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Alpes, La Bâtie-Neuve Autres Lieu La Bâtie-Neuve Adresse Ville La Bâtie-Neuve lieuville 44.56396#6.20081