Forum des associations Bas-en-Basset Bas-en-Basset Catégories d’évènement: Bas-en-Basset

Haute-Loire

Forum des associations Bas-en-Basset, 3 septembre 2022, Bas-en-Basset. Forum des associations Place des droits de l’homme Espace fabro Bas-en-Basset

2022-09-03 – 2022-09-03 Place des droits de l’homme Espace fabro

Bas-en-Basset Haute-Loire Forum des associations, de nombreuses associations seront présentes. Place des droits de l’homme Espace fabro Bas-en-Basset

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-en-Basset, Haute-Loire Autres Lieu Bas-en-Basset Adresse Place des droits de l'homme Espace fabro Ville Bas-en-Basset lieuville Place des droits de l'homme Espace fabro Bas-en-Basset Departement Haute-Loire

Forum des associations Bas-en-Basset 2022-09-03 was last modified: by Forum des associations Bas-en-Basset Bas-en-Basset 3 septembre 2022 Bas-en-Basset Haute-Loire

Bas-en-Basset Haute-Loire