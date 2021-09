Ascain Ascain Ascain, Pyrénées-Atlantiques Forum des associations Ascain Ascain Catégories d’évènement: Ascain

Pyrénées-Atlantiques

Forum des associations Ascain, 4 septembre 2021, Ascain. Forum des associations 2021-09-04 – 2021-09-04

Ascain Pyrénées-Atlantiques Ascain Rencontre avec les associations du village. Rencontre avec les associations du village. +33 5 59 54 68 30 Rencontre avec les associations du village. @ascain dernière mise à jour : 2021-08-30 par Office de Tourisme Pays Basque

Détails Catégories d’évènement: Ascain, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Ascain Adresse Ville Ascain lieuville 43.3452#-1.62116