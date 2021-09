Forum des associations Anglet, 4 septembre 2021, Anglet.

Forum des associations 2021-09-04 – 2021-09-05 Centre sportif et culturel El Hogar 54 rue de Hausquette

Anglet Pyrénées-Atlantiques Anglet Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Événement incontournable de cette rentrée, le Forum des associations revient au complexe sportif et culturel El Hogar. Les visiteurs pourront découvrir la richesse des activités proposées et assister aux démonstrations sportives et artistiques.

+33 5 59 03 08 41

Ville d’Anglet

dernière mise à jour : 2021-08-30 par OT Anglet