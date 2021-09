Forum des associations Aire-sur-l’Adour, 4 septembre 2021, Aire-sur-l'Adour.

Forum des associations 2021-09-04 09:00:00 – 2021-12-11 14:00:00

Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour

FORUM DES ASSOCIATIONS

Besoin d’idées pour vos activités de loisirs ?

Nous avons ce qu’il vous faut !

Rendez-vous le samedi 4 septembre de 9h à 14h aux Allées de l’Adour

Organisé par la Mairie, le forum des associations a pour but de réunir les acteurs associatifs de notre ville !

Cette journée se veut instructive et permettra à tous de découvrir la diversité des animations proposées par nos associations : culture, sport, social, patriotisme … il y’en aura pour tous les goûts !

Animations, démonstrations et expositions rythmeront cette grande fête des associations

Protocole sanitaire

Sur décision préfectorale, le pass sanitaire sera exigé à l’entrée du forum.

De même, le port du masque restera obligatoire pour tous dès l’âge de 11 ans.

Merci de votre compréhension

+33 5 58 71 47 00

Mairie Aire

dernière mise à jour : 2021-08-30 par OT Aire sur l’Adour