Forum des associations Aigondigné, 11 septembre 2021, Aigondigné. Forum des associations 2021-09-11 14:00:00 – 2021-09-11 18:00:00

Aigondigné Deux-Sèvres Aigondigné Forum des associations de la commune d’Aigondigné Samedi 11 septembre de 14h à 18h à la salle des fêtes et à l’espace four de Thorigné Rencontres, démonstrations, ateliers de découverte, inscriptions, … Que vos envies s’orientent vers des activités culturelles, sportives, artistiques, solidaires ou encore environnementales, vous trouverez, lors de ce forum, l’association qui vous conviendra dans la richesse et la variété du tissu associatif aigondignois. Buvette sur place – Événement gratuit et libre d’accès sous réserve de restrictions sanitaires

Informations : 05 49 05 90 19

