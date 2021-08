Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Gironde, Sauveterre-de-Guyenne Forum des Associations à Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne Catégories d’évènement: Gironde

Sauveterre-de-Guyenne

Forum des Associations à Sauveterre-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne, 11 septembre 2021, Sauveterre-de-Guyenne. Forum des Associations à Sauveterre-de-Guyenne 2021-09-11 – 2021-09-11

Sauveterre-de-Guyenne Gironde Sauveterre-de-Guyenne Une grande partie des associations du canton de Sauveterre de Guyenne se retrouve pour présenter leurs activités (sportives, culturelles, d’interet général…) Démonstrations, Concerts et autres prestations seront au rendez-vous.

Entrée libre. Une grande partie des associations du canton de Sauveterre de Guyenne se retrouve pour présenter leurs activités (sportives, culturelles, d’interet général…) Démonstrations, Concerts et autres prestations seront au rendez-vous.

Entrée libre. Une grande partie des associations du canton de Sauveterre de Guyenne se retrouve pour présenter leurs activités (sportives, culturelles, d’interet général…) Démonstrations, Concerts et autres prestations seront au rendez-vous.

Entrée libre. dernière mise à jour : 2021-08-23 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Sauveterre-de-Guyenne Autres Lieu Sauveterre-de-Guyenne Adresse Ville Sauveterre-de-Guyenne lieuville 44.69286#-0.07989