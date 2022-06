Forum des associations à Saint-Martin-Lacaussade Saint-Martin-Lacaussade Saint-Martin-Lacaussade Catégories d’évènement: Gironde

Gironde Saint-Martin-Lacaussade EUR Le Forum des associations 2022 se tient le samedi 10 Septembre de 10h00 à 16h00 à St Martin Lacaussade dans la salle Jacques Narbonne.

Musique ou sport ? Danse ou dessin ? Tout à la fois ? Devenir bénévole ? Pour vous aider à choisir votre ou vos loisirs, pour la rentrée 2022, nous vous donnons rendez-vous au forum des associations.

Une journée pour venir à la rencontre d’une cinquantaine d’associations du territoire. Animations, initiations, démonstrations, … elles vous ont concocté un programme captivant à partager pour cette rentrée 2022 !

Plus d'informations auprès du service vie associative : vie-associative@ccb-blaye.com ; ou sur le site internet de la Communauté de Communes de Blaye : www.ccb-blaye.com +33 5 57 42 33 33

Plus d'informations auprès du service vie associative : vie-associative@ccb-blaye.com ; ou sur le site internet de la Communauté de Communes de Blaye : www.ccb-blaye.com

