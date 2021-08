Ploufragan Parc des expositions Halle 3 Côtes-d'Armor, Ploufragan Forum des Associations à Saint-Brieuc et dans le Pays de Saint Brieuc Parc des expositions Halle 3 Ploufragan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Ploufragan

Forum des Associations à Saint-Brieuc et dans le Pays de Saint Brieuc Parc des expositions Halle 3, 4 septembre 2021, Ploufragan. Forum des Associations à Saint-Brieuc et dans le Pays de Saint Brieuc

Parc des expositions Halle 3, le samedi 4 septembre à 09:00

Binic Etables sur Mer – Complexe sportif d’Etables – de 9h à 16h Erquy – Complexe sportif de la Chapelle – de 10h à 15h Plédran – Salle Horizon – de 10h à 17h St Brieuc – Palais des congrès Hall 3 – de 9h à 17h30 Yffiniac – Complexe sportif – de 14h à 17h30 et Pordic – sur le stand de Mod Kozh de l’Ic Lamballe – sur le stand de la MJC Quintin – sur le stand de la MJC Plérin – dimanche 5 septembre sur le stand de Div Yezh Plerin

Entrée libre, gratuit

Retrouvez-nous pour tout savoir des des activités de la fédération et des cours de breton. Parc des expositions Halle 3 Rue Pierre de Coubertin Ploufragan Ploufragan Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T09:00:00 2021-09-04T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Ploufragan Autres Lieu Parc des expositions Halle 3 Adresse Rue Pierre de Coubertin Ploufragan Ville Ploufragan lieuville Parc des expositions Halle 3 Ploufragan