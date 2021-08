Quint-Fonsegrives Complexe Patrick Pépi Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Forum des associations à Quint-Fonsegrives Complexe Patrick Pépi Quint-Fonsegrives Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Quint-Fonsegrives

Forum des associations à Quint-Fonsegrives Complexe Patrick Pépi, 4 septembre 2021, Quint-Fonsegrives. Forum des associations à Quint-Fonsegrives

le samedi 4 septembre à Complexe Patrick Pépi

Activités sportives, culturelles ou de loisirs, il y en a pour tous les goûts, toutes les passions et tous les âges. Ce forum est l’occasion de rencontrer les bénévoles associatifs et de procéder aux inscriptions des activités de votre choix. Événement de la rentrée, ce forum est l’occasion de voir rassemblés sous le même toit tous les acteurs du tissu associatif de Quint-Fonsegrives Complexe Patrick Pépi Rue des Coteaux, 31130 Quint-Fonsegrives Quint-Fonsegrives Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T12:00:00;2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Quint-Fonsegrives Autres Lieu Complexe Patrick Pépi Adresse Rue des Coteaux, 31130 Quint-Fonsegrives Ville Quint-Fonsegrives lieuville Complexe Patrick Pépi Quint-Fonsegrives