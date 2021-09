Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains, Gironde Forum des associations 7ème édition Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Forum des associations 7ème édition Andernos-les-Bains, 4 septembre 2021, Andernos-les-Bains. Forum des associations 7ème édition 2021-09-04 – 2021-09-04 Plaine des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin

Andernos-les-Bains Gironde Rencontres et présentation des activités d’une centaine d’associations andernosiennes.

Inscriptions pour la rentrée 2021/2022.

De 10h à 18h, Plaine des sports Jacques Rosazza.

Buvette.

Lieu Andernos-les-Bains Adresse Plaine des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Ville Andernos-les-Bains