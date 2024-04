Forum des Associations 2024 COSEC Dinard, samedi 7 septembre 2024.

Forum des Associations 2024 COSEC Dinard Ille-et-Vilaine

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des Associations et du Bénévolat, organisé par la Ville de Dinard, privilégie les rencontres entre les différents acteurs associatifs et adhérents.

Le forum est également un lieu d’échanges pour ceux et celles qui envisagent de donner de leur temps et devenir bénévoles.

Dinard compte plus de 210 associations, toutes très actives dans des domaines ou disciplines variés sport, art et culture, loisirs créatifs, nature et environnement, entraide et solidarité…

Des démonstrations d’activités seront proposées au public.

samedi 7 septembre 2024

Salle du COSEC

Gratuit Entrée libre Parking gratuit

Petite restauration sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-07

fin : 2024-09-07

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

L’événement Forum des Associations 2024 Dinard a été mis à jour le 2024-04-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme