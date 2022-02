Forum des associations 2022 Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Forum des associations 2022 Valence, 3 septembre 2022, Valence. Forum des associations 2022 Halle Chaban Delmas Avenue Georges Clémenceau Valence

2022-09-03 09:30:00 09:30:00 – 2022-09-03 18:00:00 18:00:00 Halle Chaban Delmas Avenue Georges Clémenceau

Valence Drôme Valence Grand rendez-vous de la rentrée associative, le forum permet aux associations de présenter leurs activités, de recruter des bénévoles et de créer des liens avec d’autres associations. +33 4 75 79 20 00 Halle Chaban Delmas Avenue Georges Clémenceau Valence

