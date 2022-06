Forum des associations, 10 septembre 2022, .

Forum des associations

2022-09-10 – 2022-09-10

Journée découverte des activités culturelles et sportives proposées par les associations locales de Soufflenheim. Au programme : stands, animations, initiations et démonstrations. Activités pour les enfants. Restauration et buvette.

Démonstrations, inscriptions, activités pour les enfants. Restauration et buvette.

+33 3 88 86 69 03

