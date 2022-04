FORUM DES ASSOCIATIONS

FORUM DES ASSOCIATIONS, 4 septembre 2022, . FORUM DES ASSOCIATIONS

2022-09-04 09:00:00 – 2022-09-04 12:00:00 Ce temps-fort pour le dynamisme local est aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux résidents de la commune.

Accueil des nouveaux résidents à midi, suivi du vin d’honneur. Venez découvrir les associations locales, faites votre choix d’activités pour les mois à venir ! Une trentaine d’associations sera réunies pour présenter leur calendrier de rentrée et les activités dispensées. Sports, culture, musique, loisirs, services de proximité et de solidarité… Le choix est Ce temps-fort pour le dynamisme local est aussi l’occasion d’accueillir les nouveaux résidents de la commune.

Accueil des nouveaux résidents à midi, suivi du vin d'honneur.

