FORUM DES ASSOCIATIONS

2022-09-04 – 2022-09-04 Le Dimanche 4 septembre, c’est la rentrée pour les associations de Balaruc-le-Vieux. Sur l’esplanade Marcel PRADEL, de 9h à 13h, lors du FORUM DES ASSOCIATIONS, venez découvrir les nombreuses activités proposées et les acteurs associatifs locaux qui contribuent au dynamisme de Balaruc-le-Vieux. +33 4 67 53 50 52 Le Dimanche 4 septembre, c’est la rentrée pour les associations de Balaruc-le-Vieux. Sur l’esplanade Marcel PRADEL, de 9h à 13h, lors du FORUM DES ASSOCIATIONS, venez découvrir les nombreuses activités proposées et les acteurs associatifs locaux qui contribuent au dynamisme de Balaruc-le-Vieux. dernière mise à jour : 2022-07-07 par

