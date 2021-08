Beaugency ville de beaugency Beaugency, Loiret Forum des associations 2021 ville de beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Cette année, le forum des associations déménage. Vous retrouverez vos associations locales en plein coeur de la cité médiévale le dimanche 12 septembre 2021. Les associations se répartiront entre la Place du Martroi, la Place du Petit Marché, la Place du Docteur Hyvernaud et la rue des Chevaliers. Par ailleurs, le Pass Sport Culture est reconduit en 2021 pour tous les jeunes balgentiens jusqu’à 18 ans. Pensez à en faire la demande dès maintenant. Le dimanche 12 septembre 2021 en Centre-Ville ville de beaugency 45190 beaugency Beaugency Loiret

2021-09-12T10:00:00 2021-09-12T17:00:00

