Guérande Salle des sports de Kerbiniou Guérande, Loire-Atlantique Forum des associations 2021 Salle des sports de Kerbiniou Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Loire-Atlantique

Forum des associations 2021 Salle des sports de Kerbiniou, 4 septembre 2021, Guérande. Forum des associations 2021

Salle des sports de Kerbiniou, le samedi 4 septembre à 10:00

La Ville de Guérande organise la sixième édition du Forum des associations le 4 septembre dans la salle de Kerbiniou. Les Guérandais et habitants de la presqu’île sont invités à venir découvrir les associations qui seront présentes. Sont mises à l’honneur cette année les associations sportives et culturelles. L’occasion pour tous de découvrir les différentes activités qu’elles proposent. Merci de noter que dans le cadre de la prévention de la Covid-19, le port du masque sera obligatoire dès l’entrée du Forum et que le pass sanitaire sera demandé.

Ouvert à tous, gratuit.

Véritable temps fort de la Ville, le Forum des associations vous invite à venir à la rencontre des acteurs de la sphère associative guérandaise. Salle des sports de Kerbiniou Avenue Gustave Flaubert 44350 Guérande Kerbiniou Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle des sports de Kerbiniou Adresse Avenue Gustave Flaubert 44350 Ville Guérande lieuville Salle des sports de Kerbiniou Guérande