Le pouliguen Salle André Ravache Le pouliguen, Loire-Atlantique Forum des associations 2021 Salle André Ravache Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique

Forum des associations 2021 Salle André Ravache, 4 septembre 2021, Le pouliguen. Forum des associations 2021

Salle André Ravache, le samedi 4 septembre à 10:00

Le forum des associations vous permet de découvrir les multiples activités proposées par les associations sportives, culturelles mais aussi environnementales et solidaires au Pouliguen. À l’occasion de ce Forum les familles pourront également se procurer le Pass’ Association 2021-2022. Grâce à ce Pass’, les parents pourront en effet régler 50% de leurs dépenses liées à l’adhésion de leur enfant de 3 à 16 ans, au sein d’une association (cotisations, licences, inscriptions, assurances, cours, stages, etc.), et ce dans la limite de 100 euro. Le forum des associations vous permet de découvrir les multiples activités proposées par les associations sportives, culturelles mais aussi environnementales et solidaires au Pouliguen. À l’occa… Salle André Ravache Place Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle André Ravache Adresse Place Duchesse Anne 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen lieuville Salle André Ravache Le pouliguen