Forum des associations 2021 Méjannes-le-Clap, 12 septembre 2021
Place aux Herbes Le Village

Méjannes-le-Clap Gard Méjannes-le-Clap Gard Méjannes-le-Clap Prêts pour la rentrée ? C’est le moment de vous inscrire à toutes vos activités préférées, ainsi qu’aux nouvelles que vous avez envie d’essayer.Les associations Méjannaises vous attendent dimanche 12, venez à leur renconrte et laissez-vous tenter ! ► RDV Place aux Herbes dès 9h30 +33 4 66 24 41 19 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-08-31 par OFFICE DE TOURISME MEJANNES LE CLAP

Lieu Méjannes-le-Clap
Adresse Place aux Herbes Le Village