Forum des associations 2021 Maison des associations, 4 septembre 2021, Mérignac.

Maison des associations, le samedi 4 septembre à 10:00

Vous cherchez une activité pour bien démarrer la rentrée ? Vous voulez vous investir et devenir bénévole dans une association ? Ne manquez pas l’édition 2021 du Forum des Associations de Mérignac qui vous donne rendez-vous le samedi 4 septembre 2021, toute la journée de 10h à 18h à la Maison des Associations. Chaque année à la rentrée de septembre, le Forum des Associations de Mérignac accueille des milliers de personnes pour une journée de découverte des activités proposées par les centaines d’associations de Mérignac. Une journée ponctuée d’animations pour petits et grands, et l’occasion idéale pour trouver une nouvelle activité à pratiquer à la rentrée, ou pourquoi pas, pour s’investir dans une association en tant que bénévole. ### Une journée pour trouver l’activité qui vous plait Des centaines d’associations mérignacaises dans toutes les thématiques (107 stands) seront présentes pour vous présenter leurs activités : sport, solidarité, culture… La journée sera rythmée d’animations avec des démonstrations sportives et culturelles des associations mérignacaises : danse, musique, activités sportives… * la mini ferme pédagogique, « Roule ma poule » * du maquillage pour les enfants proposé par « Les clowns stéthoscopes » * le brossage des poneys avec le Poney Club de Mérignac * un atelier peinture avec l’Artiste peintre ASCA * un atelier art floral avec Art Floral 33 * un baptême moto avec Horse Machine HDC * une animation ballons avec Laida Production * une sensibilisation au tri des déchets avec AREMACS * des Bandas avec Limouzi’k band ### Espace SAM Le Sport Athlétique Mérignacais présente ses services Sports Loisirs et Cohésion Sociale et 4 familles de sports : sports de raquette, sports collectifs, sports de combats et sports individuels. Au total 6 pôles pour informer sur les 70 disciplines proposées au sein du plus grand club Omnisports de Nouvelle Aquitaine. ### Espace associations d’animation Au sein des 10 Maisons des Habitants et Maisons de Quartier, les associations d’animation animées par des équipes de professionnels et de bénévoles sont des acteurs de l’entraide, de la solidarité, de la convivialité et proposent des ressources et des activités pour tous les âges : adultes, jeunes, enfants, familles. * AMICALE LAÏQUE DE LA GLACIÈRE * ARTS ET LOISIRS D’ARLAC * CENTRE SOCIAL ET CULTUREL DE BEAUDÉSERT * CENTRE SOCIAL ET D’ANIMATIONS DE BEUTRE * DOMAINE DE FANTAISIE * LE PUZZLE * MJC CENTRE VILLE MÉRIGNAC * MJC CL2V * MJC CLAL * TOURNESOL CENTRE SOCIAL ET CULTUREL BURCK ### Ils seront présents pour l’édition 2021 : ATXAFALAIA 02 BORDEAUX MERIGNAC SPOTTERS (BMS) 03 SO WHISKY BORDEAUX 04 LA CHAMBRE NOIRE 05 ENSEMBLE VOCAL HEMIOLE 06 CIE COCKTAIL C 07 LA TROUPE DES JOYEUX BALADINS 08 LA COMPAGNIE DU MESSAGER 09 BCMPE (CLUB DE BRIDGE) 10 JOIE DE VIVRE 11 UNIO 12 AGIRABCD 13 MISSION LOCALE TECHNOWEST 14 ERIP BORDEAUX MÉTROPOLE 15 MERIGNAC ASSOCIATION SERVICES 16 ACTIV’ACTION 17 TUMANAKO 18 CTA6 19 LA SOL DO SI VA LA VIE 20 GROUPE EXPRESSION 21 PIM 22 LE MUSÉE IMAGINÉ 23 ACCORDS LIBRES 24 CENTRE D’EXPRESSION DES MUSIQUES ACTUELLES 25 CULTIVE TES RÊVES DE SOLIDARITÉ 26 ARTS D’AIMER 27 MÉDIATHÈQUE DES HÔPITAUX DE BORDEAUX 28 VMEH33 29 ASSOCIATION CHIENS GUIDES GRAND SUD OUEST ALIÉNOR 30 L’INSTANT PRÉSENT 31 BIO RH 32 GIAA APIDV NOUVELLE-AQUITAINE, REPRÉSENTANT DE LA FAF 33 ADGESSA – FOYER OCCUPATIONNEL JENNY LEPREUX 34 MSCS (MÉRIGNAC SOLIDARITÉ COMPLÉMENTAIRE SANTÉ) 35 ADDAH33 36 ASSOCIATION ESPACE 33 37 AMOC 38 HANDI CAP NOUVELLE-AQUITAINE 39 IRSA 40 GIHP AQUITAINE 41 UNBEE, INFORMATIQUE POUR TOUS 42 CONTACT AQUITAINE 43 ASSOCIATION LA CASA DE BABEL 44 ASSOCIATION WEB33 45 FAIRE ET AGIR 46 NIMBA L’AIDE HUMANITAIRE 47 ACT 48 ASSOCIATION AJR 49 ESA ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE 50 OAREIL UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 51 BORDEAUX GIRONDE QUEBEC 52 LE HAILLAN GÉNÉALOGIE HISTOIRE 53 CRES – CLUB DE RECHERCHES ET D’EXPLORATIONS SOUTERRAINES 54 ASSOCIATION CORPS & ARTS 55 MÉRIGNAC VÉLO CLUB 56 DROP DE BETON 57 KICK BOXING CLUB 33 58 DOJO BEUTROIS 59 MERIGNAC HANDBALL 60 DÉCOUVERTE INITIATION AU YOGA 61 ON BOUGE… 62 CEKIDIS 63 MÉRIGNAC ROLLER SPORTS 64 GIRONDINS DE BORDEAUX OMNISPORTS 65 BORDEAUX MÉRIGNAC FLOORBALL 66 COWBOY RHYTHM GIRONDE 67 BORDEAUX KIZOMBA CREW 68 HAND TO HAND 69 ACJM 70 ASSOCIATION SPORTIVE DU JEU DE PAUME 71 JU-JUTSU TRADITIONNEL DE GARONNE SECTION BUDO ARLACAIS 72 MATSUKAZE BORDEAUX 73 ACRO SWAY DUO 74 AS MERIGNAC RUGBY 75 L’ÉCHOPPE ZÉRO DÉCHET 76 LEON A VELO 77 RECYCLERIE SPORTIVE 78 LES 8 AMAPS DE MERIGNAC 79 JARDIN ET ECOTOURISME 80 CYBÈLE 81 LE CHAINON MANQUANT 82 PONEY CLUB DES DEUX POTEAUX 83 PAR’CHEMINS 84 CAPRANDO 85 MERIGNAC SPORTS LOISIRS 86 SOCIÉTÉ DE CHASSE DE MÉRIGNAC 87 BORDEAUX ACCUEILLE MÉTROPOLE 88 MOUVEMENT VIE LIBRE 89 SAINT VINCENT DE PAUL 90 CROIX ROUGE FRANÇAISE 91 SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS – COMITÉ DE MERIGNAC 92 SYMBIOSE SPHÈRE ENVIRONNEMENT 93 IMAGINE DEMAIN 94 PASSERELLES ET COMPÉTENCES 95 FRANCE BENEVOLAT BORDEAUX GIRONDE 96 ASSOCIATION NATIONALE DE RETRAITÉS – ANR33 97 AES 98 COMITÉ D’ENTENTE DES ACVG DE MÉRIGNAC 99 ECLAIREURS ECLAIREUSES DE FRANCE 100 PARRAINAGE 33 101 PRENDRE SOIN DU LIEN 102 GAJORABE DES SABLES 103 AMICALE MADAGASCAR 104 SEL GABARE 105 INITIATIVE DÉVELOPPEMENT 106 MCNA – MAISON CHINE NOUVELLE AQUITAINE 107 ACAT MÉRIGNAC ### Informations pratiques Forum des Associations de Mérignac le samedi 4 septembre de 10h à 18h À la Maison des Associations, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Pour vous y rendre : * Tram A * Bus avec les Lianes 1, 11, 34 * Stations v3 Plus d’informations sur le site infotbm.com En savoir plus auprès de la Maison des Associations au 05 57 00 15 10

Entrée libre

Maison des associations 55 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Merignac Mérignac Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T18:00:00