**Le Forum des Associations se tiendra le samedi 4 septembre 2021, de 14h à 18h.** Les associations Roquoises vous feront découvrir les activités et animations proposées durant l’année 2021-2022. Sport, culture, loisirs, entraide… il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges ! Le Forum des Associations est le moment idéal pour s’inscrire aux activités ! Un point buvette et petite restauration sera tenu par les commerçants de proximité. Le port du masque sera obligatoire dans le Moulin. PROGRAMMATION A VENIR…

Gratuit – Entrée libre

Le Forum des Associations vous accueille le premier samedi de septembre. Une quarantaire d’associations locales et les services municipaux sont présents pour répondre à vos questions, vous inscrire… Le Moulin de Roques 14 avenue de la gare 31120 Roques Roques Haute-Garonne

