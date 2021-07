Talence Le Dôme Gironde, Talence Forum des associations 2021 Le Dôme Talence Catégories d’évènement: Gironde

Talence

Forum des associations 2021 Le Dôme, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Talence. Forum des associations 2021

Le Dôme, le samedi 4 septembre à 08:00

**Animations toute la journée** * danses, * chants, * musiques, * démonstrations sportives **Initiation** * Moto * Gestes qui sauvent avec la protection civile

Entrée libre

Animations toute la journée : danses, chants, musiques, démonstrations sportives Le Dôme 221, avenue de Thouars Talence Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T08:00:00 2021-09-04T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Talence Étiquettes évènement : Autres Lieu Le Dôme Adresse 221, avenue de Thouars Ville Talence lieuville Le Dôme Talence