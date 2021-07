Chantepie Complexe des Deux Ruisseaux Chantepie, Ille-et-Vilaine Forum des associations 2021 Complexe des Deux Ruisseaux Chantepie Catégories d’évènement: Chantepie

Ille-et-Vilaine

Forum des associations 2021 Complexe des Deux Ruisseaux, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Chantepie. Forum des associations 2021

Complexe des Deux Ruisseaux, le samedi 4 septembre à 08:30

Venez découvrir les associations de Chantepie ! ———————————————– Inscriptions, découvertes : le Forum des associations est le rendez-vous de la rentrée à ne pas louper ! Cette année des mesures d’hygiènes seront instaurées et **nous vous invitons à privilégier l’inscription à vos activités par mail ou téléphone** pour éviter un brassage trop important de personnes. Retrouvez les coordonnées de vos associations [sur le site de la ville !](https://chantepie.fr/culture-loisirs-et-sport/vie-associative/) **Rendez-vous au Complexe des Deux Ruisseaux !** * Dans la salle polyvalente : associations enfance – solidarité – entraide – loisir créatif et créatif, les associations à vocation artistique… * Dans la salle des tournois : les associations à caractère physique et sportif. **Le port du masque sera obligatoire, il vous sera demandé de respecter les consignes de sécurité.**

Gratuit – Entrée libre

Explorez de nouvelles activités ! Complexe des Deux Ruisseaux Avenue des 2 Ruisseaux, 35135 Chantepie Chantepie Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T08:30:00 2021-09-04T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Chantepie, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Complexe des Deux Ruisseaux Adresse Avenue des 2 Ruisseaux, 35135 Chantepie Ville Chantepie lieuville Complexe des Deux Ruisseaux Chantepie