Ecole Marcel Pagnol Puiseux-en-France, le samedi 4 septembre à 10:00

Le REPAIR CAFE sera présent sur le Stand de l’Association Re Part sur le Forum des Associations de Puiseux-en-France samedi 4 septembre 2021 de 10h00 à 18h00 dans la Cour de l’Ecole Marcel Pagnol , Impasse Marcel Pagnol . Pas de Réparations sur le Stand mais Campagne de recrutement de Bénévoles pour compléter notre Equipe L’AMAP LES PANIERS DE PUISEUX sera présent sur le Stand Re Part au Forum . Séance de Souscription pour 10 distributions de septembre à fin décembre 2021

Pass Sanitaire exigé à l’Entrée du Forum – Masque obligatoire

Ecole Marcel Pagnol Puiseux-en-France impasse Marcel Pagnol 95380 Puiseux-en-France

2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T18:00:00

