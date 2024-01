La montagne, la grotte et le labyrinthe comme images de l’Univers Forum des Arts et de la Culture Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence La montagne, la grotte et le labyrinthe comme images de l’Univers Forum des Arts et de la Culture Talence, 8 février 2024, Talence. La montagne, la grotte et le labyrinthe comme images de l’Univers Jeudi 8 février 2024, 19h30 Forum des Arts et de la Culture Sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-08T19:30:00+01:00 – 2024-02-08T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T19:30:00+01:00 – 2024-02-08T21:00:00+01:00 Quelles que soient les époques et les civilisations, il est prodigieux de constater un continuel renouvellement des formes artistiques. Le potentiel créateur de l’artiste est sans limite et le champ de l’art inépuisable. L’époque contemporaine n’échappe pas à ce constat, qui se révèle même d’une singulière richesse dans son expression artistique.

La montagne, la grotte et le labyrinthe comme images de l’Univers : Axe entre la terre et le ciel, la montagne est le séjour des dieux qui demeurent à son sommet neigeux, invisibles derrière les nuages. La grotte est le lieu commun d’une représentation symbolique de l’univers. Le labyrinthe redouble cette image et nous achemine au centre de ces mystères que les artistes parviennent à traduire. INFORMATIONS

Jeudi 8 février 2024 à 19h30

Sur inscription en cliquant ici

Tarif : 3,5€

Dans le cadre du cycle de conférences 2023/24 : « L'Art dans tous ses états » Conférence animée par Olivier Oberson, historien de l'art et conférencier Forum des Arts et de la Culture Place Alcala de Hénares 33400 Talence

