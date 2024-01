Exposition » Paris 1924 – 2024, les Jeux Olympiques, miroir des sociétés » Forum des Arts et de la Culture Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Exposition » Paris 1924 – 2024, les Jeux Olympiques, miroir des sociétés » Forum des Arts et de la Culture Talence, 23 janvier 2024, Talence. Exposition » Paris 1924 – 2024, les Jeux Olympiques, miroir des sociétés » 23 janvier – 2 février Forum des Arts et de la Culture Entrée libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-23T14:00:00+01:00 – 2024-01-23T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-02T13:00:00+01:00 – 2024-02-02T17:00:00+01:00 Cette exposition itinérante du Mémorial de la Shoah aborde les questions des discriminations, de l’antisémitisme, du racisme et déconstruire les préjugés par la thématique du sport et des Jeux Olympiques. INFORMATIONS Du 23 au 27 janvier au Forum des Arts & de la Culture

Du 29 janvier au 2 février au GAMMA

Entrée libre Forum des Arts et de la Culture Place Alcala de Hénares 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine exposition © Jesse Owens, Jeux Olympiques à Berlin en 1936 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Talence Autres Code postal 33400 Lieu Forum des Arts et de la Culture Adresse Place Alcala de Hénares 33400 Talence Ville Talence Departement Gironde Age min 14 Age max 99 Lieu Ville Forum des Arts et de la Culture Talence Latitude 44.812095 Longitude -0.590094 latitude longitude 44.812095;-0.590094

Forum des Arts et de la Culture Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/