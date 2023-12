Les Démélis-Mélos de l’art : Vers l’infini et l’au-delà ! Forum des Arts et de la Culture Talence, 20 janvier 2024, Talence.

Les Démélis-Mélos de l’art : Vers l’infini et l’au-delà ! Samedi 20 janvier 2024, 19h30 Forum des Arts et de la Culture Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T19:30:00+01:00 – 2024-01-20T21:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T19:30:00+01:00 – 2024-01-20T21:00:00+01:00

Les démélis-mélos, c’est l’art, la culture et quelque fois la science à portée de main pour les enfants curieux et parfois à leurs parents aussi. C’est une conférence participative pendant laquelle les remarques (même les plus bizarres) et les questions (celles que l’on n’ose jamais poser) sont les bienvenues, où on peut débattre et apprendre à s’écouter mais aussi s’étonner, rire, s’émerveiller…

On y parle et on y joue avec des devinettes, des quiz ou des mimes. Toutes les formes de culture sont sollicitées (arts visuels du passé et du présent, la musique (classique et moins classique), la danse, l’opéra, le théâtre, l’animation, la littérature).

C’est aussi un atelier qui permet de compléter la conférence et c’est enfin un livret-jeu remis aux participants afin de garder une trace.

INFORMATIONS

Samedi 20 janvier 2024 à 16h

Sur inscription

Tarif: 3,5€

7-12 ans

Places limitées, séance de 1h30 pour les enfants seulement

Par Sandrine Duclos, animatrice/conférencière

Forum des Arts et de la Culture Place Alcala de Hénares 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-talence.mapado.com/event/262116-les-demelis-melos-de-lart-7-a-12-ans-vers-linfini-et-lau-dela-la-figure-de-lastronomie-dans-differentes-formes-dart »}] [{« link »: « https://billetterie-talence.mapado.com/event/262116-les-demelis-melos-de-lart-7-a-12-ans-vers-linfini-et-lau-dela-la-figure-de-lastronomie-dans-differentes-formes-dart »}]