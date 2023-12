Une demeure astronomique, voyage dans un univers domestique Forum des Arts et de la Culture Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Une demeure astronomique, voyage dans un univers domestique
16 janvier – 10 février 2024
Forum des Arts et de la Culture
Entrée libre

Début : 2024-01-16T14:00:00+01:00 – 2024-01-16T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-10T14:00:00+01:00 – 2024-02-10T19:00:00+01:00 Dans cette exposition, une cinquantaine de membres de l’association LASSSO ont travaillé chacun sur un aspect de l’Univers, comme le big bang, l’observation de l’espace ou encore l’astronomie.

Pour leur donner corps, ils ont eu recours à diverses techniques traditionnelles : peinture, sculpture, gravure, photo, vidéo… Le résultat final prend la forme d’une visite d’appartement !

Le Forum invite les visiteurs dans l’appartement d’un(e) astronome. En son absence, ils pourront explorer chacune des pièces, salle à manger, salon, chambre, bureau, dédiées à sa passion pour l’astrophysique !

Le clou du spectacle : son laboratoire, lieu alchimique et étrange, véritable caverne expérimentale… INFORMATIONS Entrée libre

Forum des Arts et de la Culture
Place Alcala de Hénares 33400 Talence
exposition sciences

