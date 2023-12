Cosmogonies : la création du monde vue par les artistes Forum des Arts et de la Culture Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Cosmogonies : la création du monde vue par les artistes Forum des Arts et de la Culture Talence, 11 janvier 2024, Talence. Cosmogonies : la création du monde vue par les artistes Jeudi 11 janvier 2024, 19h30 Forum des Arts et de la Culture Sur inscription Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-11T19:30:00+01:00 – 2024-01-11T20:30:00+01:00

Fin : 2024-01-11T19:30:00+01:00 – 2024-01-11T20:30:00+01:00 Quelles que soient les époques et les civilisations, il est prodigieux de constater un continuel renouvellement des formes artistiques. Le potentiel créateur de l’artiste est sans limite et le champ de l’art inépuisable. L’époque contemporaine n’échappe pas à ce constat, qui se révèle même d’une singulière richesse dans son expression artistique. Cosmogonies, la création du monde : Dimension fondamentale de l’imaginaire de l’homme de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle, la notion du Cosmos et de l’espace cosmique s’apparente aux mythes les plus anciens de l’histoire de l’humanité : ceux des origines du monde, de la création de l’Univers, de la quête de l’énigme de la vie et de la nature. L’art en a donné de singulières représentations. INFORMATIONS

Jeudi 11 janvier 2024 à 19h30

Sur inscription en cliquant ici

Tarif : 3,5€

Dans le cadre du cycle de conférences 2023/24 : « L’Art dans tous ses états » Conférence animée par Olivier Oberson, historien de l’art et conférencier Forum des Arts et de la Culture Place Alcala de Hénares 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-talence.mapado.com/event/262312-conference-histoire-de-lart-cosmogonies-la-creation-du-monde-vue-par-les-artistes »}] [{« link »: « https://billetterie-talence.mapado.com/event/262312-conference-histoire-de-lart-cosmogonies-la-creation-du-monde-vue-par-les-artistes »}] histoire Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Talence Autres Code postal 33400 Lieu Forum des Arts et de la Culture Adresse Place Alcala de Hénares 33400 Talence Ville Talence Departement Gironde Lieu Ville Forum des Arts et de la Culture Talence Latitude 44.812095 Longitude -0.590094 latitude longitude 44.812095;-0.590094

Forum des Arts et de la Culture Talence Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/talence/