Le vin dans tous ses états Forum des Arts et de la Culture Talence, 8 décembre 2023

Le vin dans tous ses états Vendredi 8 décembre, 18h30 Forum des Arts et de la Culture Entrée libre

Un thème, trois éclairages !

Un rendez-vous, trois mini-conférences de 10 minutes, trois points de vue apportent des éclairages complémentaires sur une même thématique tout en croisant les regards de chercheurs et chercheuses issus de différents domaines.

De la nature du neutrino… à la datation du vin par Fabrice Piquemal

En mettant au point un détecteur de rayons gamma ultra-sensible destiné à choisir les matériaux les moins radioactifs, des scientifiques ont trouvé une application originale à cet outil, pour contrôler …. l’authenticité des millésimes de vins de Bordeaux. Venez en découvrir plus avec Fabrice Piquemal, directeur du Laboratoire de Physique des 2 infinis de Bordeaux (LP2i Bordeaux, CNRS / université de Bordeaux).

Une œnologie responsable basée sur le savoir par Virginie Moine

Virginie Moine est docteure en œnologie et directrice scientifique de la société BIOLAFFORT qui propose des solutions pour la vinification et l’élevage à tous les stades de création du vin. Leurs produits permettent notamment de révéler et de préserver les qualités organoleptiques des vins au stade de la vinification jusqu’à la mise en bouteille.

L’alchimie physique du vin par Erick Dufourc

Encore récemment, la production du vin tenait plus d’une mystérieuse alchimie que de procédés bien compris et maîtrisés. En compagnie d’Erick Dufourc, directeur de recherche CNRS émérite à l’Institut de chimie et de biologie des membranes et des nanoobjets (CBMN, CNRS / Bordeaux INP / université de Bordeaux) découvrons comment un bon millier de composés chimiques s’associent et se transforment pour donner corps au breuvage.

Intervenants : Fabrice Piquemal, directeur du Laboratoire de Physique des 2 infinis de Bordeaux (LP2iB), Virginie Moine, docteure en œnologie et directrice scientifique de la société BIOLAFFORT, Erick Dufourc, directeur de recherche émérite à l’Institut de chimie et de biologie des membranes et des nanoobjets (CBMN).

Cette conférence est co-organisée avec la ville de Talence, en partenariat avec le Forum des Arts et de la Culture et soutenue par l’université de Bordeaux et Bordeaux INP.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

