Quantiquement vôtre : comment les trains flottent-ils ? Forum des Arts et de la Culture Talence, 23 novembre 2023, Talence.

Quantiquement vôtre : comment les trains flottent-ils ? Jeudi 23 novembre, 18h30 Forum des Arts et de la Culture Accès libre et gratuit

Quel point commun entre un skateboard volant, le mercure et un IRM ? Partez à la découverte de la mécanique quantique et percez les mystères de la supraconduction !

Lors de cette conférence démo, Ludovic Jaubert, chercheur CNRS au Laboratoire Ondes et Matière d’Aquitaine (LOMA, CNRS / université de Bordeaux) proposera au public d’interagir avec la matière, de visualiser les effets de la mécanique quantique et de découvrir les mystères qui entourent son domaine de recherche.

Intervenant : Ludovic Jaubert, chercheur CNRS en physique des matériaux

Cette conférence est co-organisée avec la ville de Talence, en partenariat avec le Forum des Arts et de la Culture et soutenue par l’université de Bordeaux et l’Agence Nationale de la Recherche.

Forum des Arts et de la Culture Place Alcala de Hénares 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T18:30:00+01:00 – 2023-11-23T19:15:00+01:00

2023-11-23T18:30:00+01:00 – 2023-11-23T19:15:00+01:00