Exposition consacrée à la biscuiterie Olibet Dimanche 17 septembre, 15h00 Forum des Arts et de la Culture Gratuit. Entrée libre.

Installée en 1872 à Talence, la biscuiterie Olibet, sous l’impulsion d’Eugène Olibet, devient la première biscuiterie industrielle de France et atteint une renommée internationale ! Venez donc en apprendre plus sur cette particularité talençaise grâce à l’exposition qui retrace son histoire au Forum des Arts et de la Culture.

Forum des Arts et de la Culture Esplanade Alcala de Henares, 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine http://cdanslaboite.com/nuits-noires-photographiques/ https://www.facebook.com/lesnuitsnoiresphotographiques/?fref=ts En plein coeur du centre-ville de Talence, le Forum des Arts & de la Culture se présente comme un lieu de rencontres et de découvertes.

Le Forum programme des expositions, conférences, rencontres et débats, résidences d’artistes et animations.

Il accueille également les cours hebdomadaires des Ateliers du Forum (enfants, adolescents et adultes) ainsi que les cours et stages de théâtre (enfants et adultes) proposés par l’école de théâtre des Arts Scéniques Talençais.

Le Forum présente des expositions thématiques et collectives, des artistes venus de tous les horizons de la création, en résidence…

Des cycles réguliers de rencontres (architecture, arts plastiques et animations jeune public) sont programmés d’octobre à juin. Le programme des manifestations est disponible dans l’agenda Cité Culture. Tram B : arrêt Forum.

