Conférence : « Le sport à Talence »

Depuis les origines du « sport moderne » en France, à Talence et sa banlieue, cette conférence vous invite à visiter les hauts lieux du sport talençais. Vous découvrirez les pionniers talençais des sports les plus populaires en France de 1890 à 1939, et le rôle primordial de deux dirigeants locaux, qui avec leurs équipes, ont modelé les instances nationales.

Conférence menée par Michel Clément – Association Souvenirs de Talence.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T18:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:30:00+02:00

©Souvenirs de Talence