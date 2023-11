Road trip improvisé par La Licoeur Forum des arts & de la culture Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Road trip improvisé par La Licoeur Forum des arts & de la culture Talence, 10 janvier 2024, Talence. Road trip improvisé par La Licoeur Mercredi 10 janvier 2024, 19h30 Forum des arts & de la culture 4€ Six comédiens, deux voyages. Ils ne savent ni où ils vont ni avec qui ils partent. Quelles couleurs auront leurs périples ? Plutôt « Sur la route », « Easy Rider », « Thelma et Louise » ?. laissez-vous mener en bateau , en montgolfière ou en vaisseau spatial avec la Licoeur. Forum des arts & de la culture Place alcala de Henares, 3400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 12 29 00 https://www.talence.fr/activites/culture/equipements-culturels-municipaux/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.licoeur.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

théâtre improvisation La Licoeur

