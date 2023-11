L’inconnu de la route de Toulouse Forum des arts & de la culture Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence L’inconnu de la route de Toulouse Forum des arts & de la culture Talence, 12 décembre 2023, Talence. L’inconnu de la route de Toulouse 12 décembre 2023 – 6 janvier 2024 Forum des arts & de la culture Entrée libre Sous la forme d’une enquête participative, les habitants, accompagnés par l’artiste photographe Sébastien Sindeu, sont partis à la recherche de l’inconnu de la route de Toulouse.

Cette exposition – restitution de photographies retracera la traversée exploratoire de la route de Toulouse. Au programme : rencontres, ateliers, archives, photographies de rue. Par l’artiste photographe Sébastien Sindeu Forum des arts & de la culture Place alcala de Henares, 3400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 12 29 00 https://www.talence.fr/activites/culture/equipements-culturels-municipaux/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

