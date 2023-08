Le Forum des Arts improvise ! Forum des arts & de la culture Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Talence Le Forum des Arts improvise ! Forum des arts & de la culture Talence, 8 novembre 2023, Talence. Le Forum des Arts improvise ! Mercredi 8 novembre, 19h30 Forum des arts & de la culture 4€ Le Forum des Arts improvise : pour mettre en valeur la semaine de l’industrialisation la Licoeur vous propose une soirée d’improvisations théâtrale, rires, émotions et surprises garanties ! Forum des arts & de la culture Place alcala de Henares, 3400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 12 29 00 https://www.talence.fr/activites/culture/equipements-culturels-municipaux/ [{« type »: « link », « value »: « http://www.licoeur.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T19:30:00+01:00 – 2023-11-08T21:30:00+01:00

Détails
Catégories d'Évènement: Gironde, Talence

Lieu
Forum des arts & de la culture

Adresse
Place alcala de Henares, 3400 Talence

Ville
Talence

Departement
Gironde

